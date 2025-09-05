Slušaj vest

Pre početka Eurobasketa, košarkaši Srbije bili su ubedljivi favoriti za osvajanje zlatne medalje, međutim, ta situacija se vremenom promenila.

Kvota da će Srbija osvojiti Evropsko prvenstvo drastično je skočila, a naša reprezentacija više nije ni prvi favorit, sada ta uloga pripada selekciji Nemačke.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, pre povrede Bogdana Bogdanovića kvota na Srbiju da osvaja Eurobasket bila je tek 1,90 a sada je čak 3.25. U međuvremenu, Orlovi su izgubili i od Turske u poslednjoj utakmici grupne faze, razloga za oprez definitivno ima, ali svi verujemo u Svetislava Pešića i njegove izabranike i nadamo se da će se u Beograd vratiti sa zlatnom medaljom.

Prema bukmejkerima sada je prvi favorit za osvajanje Eurobasketa Nemačka (3.20), zatim idemo mi, a na trećem mestu nalazi se reprezentacija Turske (4.75).

Inače, Srbija, koja je grupnu fazu završila na drugoj poziciji, u osmini finala odmeriće snage sa Finskom, a meč je na programu u subotu u 20.45 časova.

Šta vi mislite, koje mesto će osvojiti Srbija na Eurobasketu 2025? Glasajte u našoj anketi.

Anketa

Koje mesto će osvojiti Srbija na Eurobasketu 2025?

