Pre početka Eurobasketa, košarkaši Srbije bili su ubedljivi favoriti za osvajanje zlatne medalje, međutim, ta situacija se vremenom promenila.

Kvota da će Srbija osvojiti Evropsko prvenstvo drastično je skočila, a naša reprezentacija više nije ni prvi favorit, sada ta uloga pripada selekciji Nemačke.

Podsetimo, pre povrede Bogdana Bogdanovića kvota na Srbiju da osvaja Eurobasket bila je tek 1,90 a sada je čak 3.25. U međuvremenu, Orlovi su izgubili i od Turske u poslednjoj utakmici grupne faze, razloga za oprez definitivno ima, ali svi verujemo u Svetislava Pešića i njegove izabranike i nadamo se da će se u Beograd vratiti sa zlatnom medaljom.

Prema bukmejkerima sada je prvi favorit za osvajanje Eurobasketa Nemačka (3.20), zatim idemo mi, a na trećem mestu nalazi se reprezentacija Turske (4.75).

Inače, Srbija, koja je grupnu fazu završila na drugoj poziciji, u osmini finala odmeriće snage sa Finskom, a meč je na programu u subotu u 20.45 časova.

