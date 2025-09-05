Slušaj vest

Poraz Srbije od Turske u poslednjem kolu grupne faze Eurobasketa izazvao je lavinu reakcija u košarkaškoj javnosti.

Orlovi su u direktnom okršaju za prvom mesto u A grupi posle neizvesne završnice doživeli poraz od Turske, pa će na teži način morati da prokrče svoj put ka evropskom zlatu.

Dizali su Orlove u nebesa pred start Eurobasketa, sipali hvalospeve o Jokiću i družini i tvrdili da su apsolutni favoriti za zlato, a čim se desio poraz "okrenuli su ploču".

Nakon jednog direktnog okršaja Nikole Jokića i Alperena Šenguna, u kom je Turčin odneo pobedu, počeli su da dižu u nebesa turskog centra i njegov tim. Ruku na srce, zaista je odigrao meč za pamćenje, ali nakon jednog meča govoriti da je u rangu sa Jokićem ili čak i bolji od njega, krajnje je neumesno.

Zbog načina igre Šengun je u NBA poznat kao "Bejbi Jokić", a FIBA je nakon pobede nad Srbijom predložila da mu se nadimak promeni.

"Nije bejbi Jokić - zovite ga tata Šengun"

I nisu se tu zaustavili, i dan kasnije nastavili su da dižu Turčina u nebesa. Iako nas prave bitke tek očekuju, Šenguna već predstavljaju kao novog MVP Eurobasketa.

Napravili su čuvenu "Jugio" (Yu-Gi-Oh) karticu na kojoj je Turčin predstavljen kao "Mračni čarobnjak", a onda su upitali fanove da li je Šengun MVP ovogodišnjeg Eurobasketa?!

Šengun je u grupnoj fazi prosečno beležio 21.6 poena, 9.6 skokova i 6.8 asistencija i treći je po indeksu korisnosti sa 31.4.

Najbolji indeks u dosadašnjem toku šampionata ima Luka Dončić - 35.4, drugi je Janis Adetokumbo sa 32.3, Šengun treći, a Nikola Jokić je ternutno na četvrtoj poziciji sa prosečnim indeksom 29.

Međutim, Nikola nije preterano forsirao u grupnoj fazi, posebno u mečevima koji je naš tim dobijao ogromnom razlikom, prosečno je beležio 20.2 poena, 9.2 skoka i 4.4 asistencije.

Prave bitke tek počinju, pa nema sumnje da ćemo u narednim mečevima gledati su svom najboljem izdanju.

A oni neka nastave da provociraju, probudiće čuveni srpski inat, pa će kasnije morati da se pokriju ušima!

Kurir sport