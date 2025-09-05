Slušaj vest

Košarkaši Srbije su na Evropskom prvenstvu grupnu fazu završili na drugoj poziciji, u osmini finala sastaće se sa Finskom, a taj meč je na programu u subotu u 20.45 časova.

Izabranici Svetislava Pešića susreli su se sa mnogo problema u Rigi, našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom, a sve je počelo sa ogromnim šokom kada je Bogdan Bogdanović spakovao kofere i otišao u Sjedinjene Američke Države.

Za njega se Eurobasket ranije završio zbog povrede zadnje lože, a problemi su se nastavili... Usledile su povrede Alekse Avramovića i Tristana Vukčevića, potom poraz od Turske, a utisak je da neki igrači od samog starta ne igraju na očekivanom nivou.

1/4 Vidi galeriju Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jedan od njih je Vasilije Micić, koji je na početku prvenstva dobijao kritike od strane navijača zbog lošijih izdanja na parketu. Ipak, utisak je da je to imalo pozitivan uticaj na proslavljenog plejmejkera, koji je odlučio da ubaci u veću brzinu i zablista u predstojećim, odlučujućim momentima.

To bar pokazuje snimak iz Rige, na kom se vidi kako 31-godišnji košarkaš sam trenira u hali. Dok je selektor Pešić dan nakon poraza od Turske svojim igračima "dao voljno" kako bi što svežiji dočekali susret sa Finskom, Vasa je istrčao na parket sa željom da povrati svoju šutersku formu, a mi se nadamo da će u tome uspeti, i da ćemo sada kada je najvažnije, ponovo gledati onog starog Micića.

Kako je naš as trenirao posle poraza od Turske pogledajte u priloženom video snimku: