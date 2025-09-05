Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Mnogo je komentara na činjenicu da gledamo izuzetno agresivnu igru na ovogodišnjem Eurobasketu, kao i činjenicu da arbitru puštaju prvi kontakt.

To bez sumnje odgovara „ratničkim“ reprezentacijama koje „zatežu“ u odbrani. Tako smo gledali mečeve Srbije u kojima smo za poluvreme imali 3-4 prekršaja, a često samo četvrtine završavali sa jednim ili dva dosuđena faula. Toga više neće da bude.

Ono što je plan „orlova“ za nastavak takmičenja je maksimalna agresivnost na granici i preko granice faulova. Posebno, jer je kriterijum takav da se pušta mnogo grublja igra nego što je slučaj u Evroligi.

Naš tim je spreman da se prilagodi tome, pa već od utakmice sa Finskom očekujte mnogo agresivniju Srbiju, posebno nad glavnim igračima rivala. U ovom slučaju to će da bude nad Markanenom.

Spoljna linija pojačaće agresivnost, bitnu ulogu u celoj priči naravno ima Aleksa Avramović, ali i svi ostali: Gudurić, Micić, Dobrić, Jović... Laki poeni su „zabranjeni“ i sada nema spuštanja „noge sa gasa“.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Očekuje se i veća minutaža za glavne nosioce igre, ali i specijalne uloge za pojedine igrače, pre svega po pitanju odbrambenih zadataka. Ratnička Srbija je spremna za nokaut fazu.

Utakmica Srbija – Finska na programu je u subotu od 20.45 po srpskom vremenu. Meč izaziva ogromnu interesovanje u Rigi, pre svega zbog činjenice da se će Jokić i Markanen naći jedan nasuprot drugom.

profimedia-1033912816.jpg
Svetislav Pešić, Eurobasket 2025
turkey-serbia-47971.JPG
turkey-serbia-47886.JPG

