Košarkaška reprezentacija Slovenije u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva savladala je selekciju Izraela rezultatom 106:96, a apsolutni junak velikog trijumfa bio je NBA superstar Luka Dončić.

As Lejkersa meč je završio sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Luka je na ovom meču ispisao novu stranicu slovenačke košarke, pošto je postao najbolji strelac u istoriji te reprezentacije. Oborio je rekord Gorana Dragića, koji je sa 1095 postignutih poena bio prvi na večnoj listi.

Ključni momenat dogodio se sredinom poslednje deonice, kada je Luka pogodio trojku za +8 protiv Izraela i rušenje Dragićevog rekorda.

"Super je što sam postigao taj uspeh. Sve je dobro ako pobedimo" skromno je izjavio Dončić nakon utakmice.

Nedostajala je Luki samo jedna asistencija za drugi tripl-dabl na Evropskim prvenstvima, čime bi postao jedini igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom. Nije uspeo da zabeleži tripl-dabl, ali je ipak ispisao i nove stranice istorije Eurobasketa. Postao je prvi igrač koji je već na poluvremenu ima 20+ poena, 5+ skokova i 5+ asistencija.

Pun je samopouzdanja i veruje da njegov tim može do medalje na Eurobasketu.

"Mi se nadamo medalji i mislimo da ćemo je osvojiti. Znam da mnogi ne veruju, ali mi verujemo u sebe. Svako ko je ovde, veruje u svakoga u ekipi. Važno je da idemo dalje sa pravim mislima", poručio je Dončić.

Dončić deluje nezaustavljivo na ovom Eurobasketu. Trenutno je najbolji strelac turnira sa 32.4 poena u proseku, a beleži i 8 skokova i 8.4 asistencije po meču.

