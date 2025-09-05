Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva savladala je selekciju Izraela rezultatom 106:96, a apsolutni junak velikog trijumfa bio je NBA superstar Luka Dončić.

As Lejkersa meč je završio sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Luka je na ovom meču ispisao novu stranicu slovenačke košarke, pošto je postao najbolji strelac u istoriji te reprezentacije. Oborio je rekord Gorana Dragića, koji je sa 1095 postignutih poena bio prvi na večnoj listi.

Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ključni momenat dogodio se sredinom poslednje deonice, kada je Luka pogodio trojku za +8 protiv Izraela i rušenje Dragićevog rekorda.

"Super je što sam postigao taj uspeh. Sve je dobro ako pobedimo" skromno je izjavio Dončić nakon utakmice.

Nedostajala je Luki samo jedna asistencija za drugi tripl-dabl na Evropskim prvenstvima, čime bi postao jedini igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom. Nije uspeo da zabeleži tripl-dabl, ali je ipak ispisao i nove stranice istorije Eurobasketa. Postao je prvi igrač koji je već na poluvremenu ima 20+ poena, 5+ skokova i 5+ asistencija.

Pun je samopouzdanja i veruje da njegov tim može do medalje na Eurobasketu.

"Mi se nadamo medalji i mislimo da ćemo je osvojiti. Znam da mnogi ne veruju, ali mi verujemo u sebe. Svako ko je ovde, veruje u svakoga u ekipi. Važno je da idemo dalje sa pravim mislima", poručio je Dončić.

Dončić deluje nezaustavljivo na ovom Eurobasketu. Trenutno je najbolji strelac turnira sa 32.4 poena u proseku, a beleži i 8 skokova i 8.4 asistencije po meču.

Kurir sport

