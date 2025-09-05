Slušaj vest

Reprezentacija Turske će u subotu od 12 časova po lokalnom vremenu (11 sati po našem) odmeriti snage sa Švedskom u osmini finala Eurobasketa.

Odluka organizatora da selekciju Turske smesti u rani termin razbesnela je selektora Ergina Atamana, pa je u  petak nakon treninga trofejni stručnjak "bljuvao vatru".

"Najvažniju utakmicu za eliminaciju igramo u 12 časova. Ali, u svakom slučaju, svi treba da znaju - čak i da igramo u tri ujutru, niko nas ne može zaustaviti da ostavarimo cilj", poručio je Turčin.

Ataman smatra da je Turska "kažnjena" iako je bila najbolja u svojoj grupi.

"Najbolji smo u svojoj grupi, nemamo poraz i moramo da igramo u 12. To je nešto smešno. Za telo igrača, za pripremu… To je nešto stvarno čudno. Strategija organizacije je veoma čudna. Ta pravila su tužna. Međutim, mi ćemo biti spremni da odigramo najbolje što možemo", poručio je trofejni stručnjak.

Satnicu svih mečeva osmine finala Eurobasketa možete pogledati OVDE.

Kurir sport

