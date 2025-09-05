DA LI JE MOGUĆE?!

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je poslednji meč grupne faze Eurobasketa od Turske (95:90), te je upala u daleko teži kostur na putu ka finalu.

"Orlovi" su odigrali kvalitetan meč, ali nisu imali rešenja za Alperena Šenguna koji je pogađao odakle je stigao i doneo pobedu Turskoj.

Ipak, na društvenim mrežama pojavila se jedna sporna situacija u kojoj se našao upravo Šengun. Najbolji igrač Turske dobio je jednu loptu, krenuo ka košu Srbije i lagano pogodio, ali je utisak da je tom prilikom napravio više od dozvoljenih dva koraka...

Vanja Marinković je odmah reagovao kod sudija koje su ostale neme kao u čuvenom meču protiv Turske 2010. godine kada je Kerem Tunčeri izašao u aut, ali su ga arbitri pustili da nastavi akciju.

I tada, a i sada, epilog je bio isti - pobeda selekcije Turske!

Pogledajte kako je izgledala situacija u kojoj se našao Alperen Šengun:

Za kraj, recite nam vaše mišljenje, da li su ovo bili koraci i da li je Srbija pokradena protiv Turske? Glasajte u anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li je Alperen Šengun napravio grešku u koracima? Jeste, čisti koraci, Srbija je pokradena 92.45% Nije, sve je bilo regularno 7.55%

Ako je neko zaboravio kako je Srbija pokradena protiv Turske 2010. godine - pogledajte video snimak sa tog meča:

