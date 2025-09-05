Srbija igra protiv Finske koju je toliko puta pobedila...
favoriti smo
NASTAVAK TRADICIJE ILI POTPUNI DEBAKL SRBIJE NA EUROBASKETU? Sve što treba da znate pred sutrašnji dan "D" za "orlove"!
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 igra meč osmine finala protiv selekcije Finske na Eurobasketu u Rigi.
Finska, predvođena Laurijem Markanenom pokušaće da, barem sa ovim distance, uradi jako težak posao i pobedi favorizovanu Srbiju - sa sve najboljim košarkašem sveta, Nikolom Jokićem.
Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Podatak koji zvuči neverovatno je taj da je Finska, sada već davne 2008. godine, poslednji put savladala selekciju Srbije. Bio je to meč kvalifikacija za Eurobasket 2009. u Poljskoj, kada su Finci na svom terenu slavili sa 80:77.
Od tog 30. avgusta 2008. pa sve do danas, Srbija je pobedila Finsku u osam uzastopnih utakmica.
Zašto kvariti tradiciju?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši