EuroBasket 2025
ORLOVI NEMAJU PRAVO NA KIKS! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Finska
Košarkaši Srbije i Funske igraju meč osmine finala na Eurobasketu, a utakmicu možete gledati na televizijama RTS i Arena Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA
Košarkaši Srbije porazom od Turske završili su prvi deo takmičenja na Evropskom prvenstvu, ali bez obzira na poraz glavni cilj je ispunjen - plasman u osminu finala Eurobasketa. Sledeći protivnik je Finska, ali ovoga puta više nema popravnog. Svaki kiks znači i oproštaj od takmičenja, a samim tim i od borbe za medalju.
Srbija je veliki favorit protiv Finske, ali to treba potvrditi i na terenu - večeras od 20.45 časova.
