Košarkaši Srbije i Funske igraju meč osmine finala na Eurobasketu, a utakmicu možete gledati na televizijama RTS i Arena Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

Košarkaši Srbije porazom od Turske završili su prvi deo takmičenja na Evropskom prvenstvu, ali bez obzira na poraz glavni cilj je ispunjen - plasman u osminu finala Eurobasketa. Sledeći protivnik je Finska, ali ovoga puta više nema popravnog. Svaki kiks znači i oproštaj od takmičenja, a samim tim i od borbe za medalju.

Srbija je veliki favorit protiv Finske, ali to treba potvrditi i na terenu - večeras od 20.45 časova.

Trening Srbije pred Letoniju Izvor: Kurir