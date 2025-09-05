Trening Srbije pred Finsku sve otkrio!
POZNATO U KAKVOM SU STANJU AVRAMOVIĆ I TRISTAN: Konačno je jasno da li će pomoći Srbiji u nokaut fazi Eurobasketa!
Košarkaši Srbije odradili su u petak trening pred subotnji okršaj sa Finskom (20.45) u osmini finala Eurobasketa.
Cela nacija je nakon poraza od Turske bila u strahu zbog povrede Alekse Avramovića, kao i Tristana Vukčevića, koji se nije našao ni u protokolu za taj meč.
Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Srbija može da odahne uoči Finske, jer je ceo tim odradio trening bez ikakvog problema, a Aleksa Avramović i Tristan Vukečvić su radili punim intenzitetom.
Odlične vesti za selektora Svetislava Pešića uoči važnih borbi u nokaut fazi takmičenja. Bez energije Alekse Avramovića bi teško došli do željenog cilja, kao i Tristanove meke ruke na poziciji četiri.
Na sreću, sada su njihove povrede prošlost i spremno izlazimo na crtu Fincima - za početak.
