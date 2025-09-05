Slušaj vest

Košarkaši Srbije odradili su u petak trening pred subotnji okršaj sa Finskom (20.45) u osmini finala Eurobasketa.

Cela nacija je nakon poraza od Turske bila u strahu zbog povrede Alekse Avramovića, kao i Tristana Vukčevića, koji se nije našao ni u protokolu za taj meč.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Srbija može da odahne uoči Finske, jer je ceo tim odradio trening bez ikakvog problema, a Aleksa Avramović i Tristan Vukečvić su radili punim intenzitetom.

Odlične vesti za selektora Svetislava Pešića uoči važnih borbi u nokaut fazi takmičenja. Bez energije Alekse Avramovića bi teško došli do željenog cilja, kao i Tristanove meke ruke na poziciji četiri.

Na sreću, sada su njihove povrede prošlost i spremno izlazimo na crtu Fincima - za početak.

Stefan Jović izjava pred Finsku Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nikola Jokić u svom elementu Izvor: Kurir

Kraj je kada Nikola Jokić to kaže! Izvor: Kurir

