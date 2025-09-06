Slušaj vest

Dobra vest za Nemce pred start nokaut faze - selektor Aleks Mumbru vraća se na kormilo tima.

Pred sam start Eurbasketa španski stručnjak, koji je zbog upale pankreasa hitno je hospitalizovan u Tampereu. Proveo je pet dana na lečenju u bolnici, pa nije bio u mogućnosti da predvodi tim u grupnoj fazi takmičenja.

Španac se uspešno oporavio i očekuje se da će danas protiv Portugala predvoditi ekipu sa klupe.

Duel Nemačka - Portugal na programu je od 14.15 po našem vremenu.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025ISTORIJSKA KATASTROFA - Blamaža kakva na Eurobasketu nije viđena 30 godina! Šamarčina od koje će im večno brideti obrazi!
Košarkaška reprezentacija Španije
EuroBasket 2025ORLOVI NEMAJU PRAVO NA KIKS! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Finska
Nikola Jokić
EuroBasket 2025SRBIJA JE FAVORIT NA EUROBASKETU! Francuzi saglasni ali veruju u sebe; Nama je cilj zlatna medalja, moraćemo da pobedimo velike timove...
Screenshot_446.jpg
EuroBasket 2025LITVANAC DAO HIT ODGOVOR O NIKOLI JOKIĆU: Čuli smo se, pričali o konjima...
Jonas Valančijunas Košarkaška reprezentacija Litvanije

Vasilije Micić dobio udarac u lice Izvor: Arena 1 Premium