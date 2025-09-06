Aleks Mumbru će najverovatnije predvoditi tim sa klupe u osmini finala Eurobasketa.
EuroBasket 2025
NEMAČKA JAČA U ZAVRŠNICI EUROBASKETA! Mumbru se vraća na klupu posle perioda provedenog u bolnici!
Dobra vest za Nemce pred start nokaut faze - selektor Aleks Mumbru vraća se na kormilo tima.
Pred sam start Eurbasketa španski stručnjak, koji je zbog upale pankreasa hitno je hospitalizovan u Tampereu. Proveo je pet dana na lečenju u bolnici, pa nije bio u mogućnosti da predvodi tim u grupnoj fazi takmičenja.
Španac se uspešno oporavio i očekuje se da će danas protiv Portugala predvoditi ekipu sa klupe.
Duel Nemačka - Portugal na programu je od 14.15 po našem vremenu.
