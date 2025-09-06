Slušaj vest

Orlovi će se za plaman među osam najboljih evropskih selekcija boriti protiv FInske, a FIBA je odredila arbitre za tu utakmicu.

Za suđenje na najvažnijoj utakmici Srbije u dosadašnjem toku turnira zaduženi su sledeće sudije:

Horhe Vaskez (Portoriko)

Takaki Kato (Japan)

Luis Kastiljo (Španija)

Ostaje nam da se nadamo da sudije, njihova imena i njihova dela neće biti važni na kraju utakmice, kao što je to bio slučaj na nekim prethodnim takmičenjima.

Podsetimo, Srbija je grupnu fazu završila porazom od Turske, ali je prethodno ostvarila četiri pobede što je bilo dovoljno za drugo mesto u grupi.

Nakon poraza i problema koje je naša selekcija imala sa povredama bilo je i dobrih stvari koje su stigle sa treninga Orlova dan pred utakmicu protiv Finske.

Košarkaši su bili odlično raspoloženi, trenirali su sa ekipom i Aleksa Avramović i Tristan Vukčević koji su imali probleme, a zanimljivo je da je trening završen tek nakon što je Nikola Jokić pogodio 10 slobodnih bacanja zaredom.

- Spremili smo se dobro. Trening koji smo završili je stvarno bio na visokom nivou. Pripremili smo taktiku za Fince koji dosta trče, insistiraju na igri preko Markanena, na šutu za tri… Nešto što možda za nas atipično, ali dobro. Igrali smo kvalifikacije protiv njih, to je ekipa koja u istom sastavu, osim Markanena zbog NBA lige, dugo igra zajedno. Veoma dobro znaju šta hoće i šta rade - rekao je Jović

Jedva čeka meč.

- Kalkulacije koje su bile pre utakmice sa Turskom jasno su definisale put. Oni sada imaju lakši deo, mi teži. Ali, ne osvrćemo se na to. Situacija je takva kakva je. Finska je prvo finale, tako se i spremamo. Ko nam je posle, nećemo da razmišljamo o tome. Samo se Fincima bavimo.

Odbrana mora da bude bolja

- Apsolutno! Odbrana može da bude još bolja. Znamo iz Pariza i Manile da smo imali agresivnost na spoljnim linijama, to nas je krasilo, odakle smo dobijali mnogo lakih poena u kontrama. To sada nije slučaj. Moraćemo da baziramo igru na tome. To je jasan pokazatelj. Posebno za ekipu koja mnogo trči i šutira u tranziciji kao što je Finska. Biće neophodno da budemo fokusirani.

