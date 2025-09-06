Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske izborila je plasman u četvrtfinale Eurobasketa, pošto je danas u Rigi savladala reprezentaciju Švedske rezultatom 85:79.

Morali su ozbilno da se pomuče izabranici selektora Ergina Atamana kako bi slomili otpor borbenih Šveđana.

Posle trijumfa nad Srbijom u direktnom okršaju za prvo mesto u grupi A busali su se u grudi, izjavljivali svašta i to im se umalo obilo o glavu.

Potcenili su Švedsku, pa su morali da utroše ogromnu energiju kako bi sprečili senzaciju. Šveđani su sjajno utakmicu, borili su se kao lavovi, igrali čvrsto u odbrani i tokom čitavog prvog poluvremena bili u prednosti. Pokušavali su Turci trojkama da preuzmu kontrolu utakmice, ali Švedska je uspšno odbijala svaki nalet ekipe Ergina Atamana.

Najbolji igrač tima Alperen Šengun bio je bleda senka igrača koji je dominirao na meču protiv Srbije. U prvom poluvremenu zabeležio je samo sedam poena uz očajnih 3/10 iz igre.

Nažalost, nisu Šveđani imali ni snage ni kvaliteta da ispariraju Turcima i u drugom delu meča. Držali su se do sredine teće deonice, kada je Turska prvi put na meču stigla do prednosti. Napravili su Turci seriju 14:2 i preuzeli kontrolu.

U jednom momentu otišli su i na dvocifrenu prednost, ali Šveđani se nisu predavali. Uspeli su da smanje zaostatak u uvodnim minutima poslednje deonce, na šest minuta do kraja su stigli i do izjednačenja 69:69, ali nisu imali snage za potpuni preokert.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je centar Alperen Šengun sa 24 postignuta poena, uz to zabeležio je i 16 skokova i šest asistencija. Bio je očajan u prvom delu meča, ali je u nastavku dodao gas i pogurao svoj tim do pobede.

Pratili su ga Čedi Osman sa 17 poena (4/6 za tri) i Erkan Osmani sa 14 postignutih poena, a dvocifren učinak imali su i Hazer (11p) i Šejn Larkin - 10 poena.

U ekipi Švedske najefikasniji bio je Ludvig Hakanson sa 16 poena, dok su Larson i sjajni Viktor Gadeforš upisali po 15 poena.

Turska, kojoj se nakon trijumfa nad Srbijom otvorio žreb, u četvrtfinalu će igrati sa pobednikom duela između Poljske i Bosne i Hercegovine.

