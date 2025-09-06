Slušaj vest

Glumac Hadži Petar Božović stigao je na Zlatibor pred zatvaranje prvog Nacionalnog festivala filma i televizije. Bard pozorišta i sedme umetnosti ovogodišnji je laureat priznanja za životno delo. Prošle godine ona je pripala njegovom kolegi Aleksandru Berčeku.

Glumac ne krije da je ljubitelj košarke, a na Zlatiboru je za Kurir, između ostalog, govorio i o akutelnim dešavanjima iz tog sporta, tačnije o učešću reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

Božović smatra da Svetislav Pešić i njegovi igrači ne bi trebalo da imaju problem u utakmici osmine finala protiv Finske (20.45 časova). Podsetimo, u slučaju trijumfa, naša selekcija će u četvrtfinalu ići na pobednika meča Francuska - Gruzija.

- Naravno da pratim košarku i deševanja u Rigi. Duša me boli što se povredio Bogdanović. Mislim da ćemo pobediti i biti prvaci Evrope. Danas sa Finskom je revijalna utakmica. Samo da pobedimo Francuze – kaže glumac za Kurir.

On nam je otkrio i ko mu je omiljeni igrač.

- Jokić mi je omiljeni čovek. On je primer da ti je Bog dao talenat i da mu služiš. Oduševljen sam snimkom njega i ćerkice u Americi. Stalno bih to ponavljao. Vidi se da je i dete naše. Hoće kod oca i briga ga za te zvezde okolo – rekao je Božović.

