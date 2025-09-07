Tek nakon ozbiljne drame Turska je uspela da pobedi Švedsku.
EuroBasket 2025
ŠENGUN SE VADIO NA TERMIN UTAKMICE! Sramno ponizio protivnika i pokušao da opravda katastrofalno izdanje Turske
Turci su se tako plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva najviše zahvaljujući sjajnoj partiji Alperena Šenguna koji je utakmicu završio sa 24 poena, 16 skokova i šest asistencija.
- Nećemo igrati svaku utakmicu dobro. Danas je bio jedan od naših loših dana. U drugom poluvremenu smo izašli jači i preuzeli kontrolu utakmice - rekao je Šengun.
Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025
Turska je bila ogroman favorit za pobedu protiv Švedske, ali je do nje došla mnogo teže nego što je to bilo očekivano.
Košarkaš Hjustona je pokušao to da opravda.
- Mnogo smo bolji od Švedske, ali utakmica se igrala u 12 sati! Svaki tim ima šanse protiv favorita u to vreme. Nismo odustali i dobili smo meč.
