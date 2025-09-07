Slušaj vest

Turci su se tako plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva najviše zahvaljujući sjajnoj partiji Alperena Šenguna koji je utakmicu završio sa 24 poena, 16 skokova i šest asistencija.

- Nećemo igrati svaku utakmicu dobro. Danas je bio jedan od naših loših dana. U drugom poluvremenu smo izašli jači i preuzeli kontrolu utakmice - rekao je Šengun.

Turska je bila ogroman favorit za pobedu protiv Švedske, ali je do nje došla mnogo teže nego što je to bilo očekivano.

Košarkaš Hjustona je pokušao to da opravda.

- Mnogo smo bolji od Švedske, ali utakmica se igrala u 12 sati! Svaki tim ima šanse protiv favorita u to vreme. Nismo odustali i dobili smo meč.

