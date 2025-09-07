Slušaj vest

Turci su se tako plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva najviše zahvaljujući sjajnoj partiji Alperena Šenguna koji je utakmicu završio sa 24 poena, 16 skokova i šest asistencija.

- Nećemo igrati svaku utakmicu dobro. Danas je bio jedan od naših loših dana. U drugom poluvremenu smo izašli jači i preuzeli kontrolu utakmice - rekao je Šengun.

Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Turska je bila ogroman favorit za pobedu protiv Švedske, ali je do nje došla mnogo teže nego što je to bilo očekivano.

Košarkaš Hjustona je pokušao to da opravda.

- Mnogo smo bolji od Švedske, ali utakmica se igrala u 12 sati! Svaki tim ima šanse protiv favorita u to vreme. Nismo odustali i dobili smo meč.

turkey-serbia-47971.JPG

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium