Finska će od 20.45 časova igrati protiv Srbije utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva.

Tuovi veruje da njegov tim ima šansu da dođe do četvrtfinala, ali zna da neće biti lako da do toga dođe.

- Biće teško, naravno. Znamo da su jedan od favorita na Evropskom prvenstvu. Mnogo ih poštujemo. S druge strane, nokaut utakmice traju 40 minuta. Moramo da imamo samopouzdanja. Rekao bih, treba rizikovati, igrati hrabro. Sve je moguće, ali naravno znamo da su oni veliki favoriti - rekao je selektor Finske za "Meridian sport".

Imao je zanimljiv odgovor na pitanje "kako zaustaviti Jokića?".

- Ne bih rekao "zaustaviti", to je verovatno pogrešna reč. Više je stvar da ga usporimo, da donosimo odluke koje će ga zbuniti, da ne zna šta ćemo igrati. To je najveći izazov u košarkaškom svetu trenutno, ali imamo plan. Moramo da verujemo planu i da shvatimo da to nije posao jednog ili dvojice igrača, već čitavog tima.

Govorio je o kvalitetu srpske reprezentacije.

- Ima mnogo kvalitetnih igrača u Srbiji. Mislim da je Aleksa Avramović srce tog tima već godinama – da li su to kvalifikacije, Evropsko prvenstvo ili Olimpijske igre, on uvek daje energiju. Takođe, prošla sezona je pokazala da je Marko Gudurić jedan od najboljih “klač” igrača u Evropi. Zato ne smemo da se fokusiramo samo na Jokića – oni imaju mnogo oružja. Ali, kao i svaka ekipa, i oni imaju segmente u kojima nisu toliko komforni, i mi to moramo da pronađemo. Na kraju, da bismo ih ugrozili, moramo da odigramo savršenu utakmicu.

Lauri Markanen je najveća pretnja po koš Srbije.

- Mislim da zaslužuje da bude u društvu Jokića, Dončića, Janisa. Naravno, svi su oni različiti igrači, ali Lauri je neverovatno važan za našu košarkašku kulturu u jednoj maloj zemlji. Ljudi zbog njega dolaze u dvoranu, koja se rasproda jer on igra, i zbog njega su mnoga deca počela da treniraju košarku. On na terenu radi neverovatne stvari, ali još važnije – on je veliki uzor u celoj našoj zemlji.

Svestan je da je Srbija favorit.

- Teba da uživamo u tome. To je deo naše istorije – uglavnom igramo bolje kada smo u ulozi autsajdera. S druge strane, treba da se zabavimo. Ljudi pričaju o očekivanjima – za Srbiju je očekivanje samo pobeda, dok je za nas već plasman u Top 16 uspeh. A sada smo 40 minuta udaljeni od plasmana u Top 8. To je sjajan trenutak i moramo da budemo i ponizni i srećni dok igramo.

Dobro se seća prethodnog Evropskog prvenstva kada je Srbija izgubila u osmini finala od Italije.

- Radio sam u Virtusu, sarađivao sam sa srpskim igračima – Dobrićem, kao i pomoćnim trenerom Nenadom Jakovljevićem, tako sam razgovarao sa njima o toj utakmici. Moramo da pronađemo našeg Spisua večeras i da imamo samopouzdanja - zaključio je Tuovi.

