Košarkaška reprezentacija Nemačke savladala je Portugaliju u drugom četvrtfinalu osmine finala Eurobasketa sa 85:58.

Mučili su se Nemci 30 minuta, bili u egalu sa autsajderom Portugalom, a onda su u poslednjoj deonici dodali gas i otišli na konačnih plus 27!

Nemačka - Švedska Eurobasket 2025  Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Nemci su tako ušli u četvrtfinale gde čekaju boljeg iz duela Italija - Slovenija, a oni su i potencijalni rival Srbije u polufinalu.

U eventualnom polufinalu bi mogli na Srbiju koja se nalazi u istom kosturu sa aktuelnim šampionom sveta.

Briljirali su Franc Vagner i Denis Šruder sa 16, kao i Isak Bonga sa 15 poena. Na drugoj strani Keta je ubacio 18 koševa i dodao 11 skokova.

