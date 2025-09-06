Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije od 20.45 časova u Rigi igra protiv Finske utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu.

Srbija je grupnu fazu završila na drugom mestu u grupi A, dok je Finska bila treća u grupi B.

Retko ko će kao asocijaciju za Finsku navesti košarku, pre su to neki zimski sportovi, poput ski skokova ili hokeja na ledu. Međutim, u pitanju je velika zabluda pošto Finci imaju izuzetnu košarkašku generaciju.

Predvodi je Lauri Markanen, jedan od najboljih košarkaša na svetu. Ovaj 28-godišnjak, 213 centimetara visoki košarkaš Juta Džeza, trenutno je treći strelac i peti najkorisniji igrač na Eurobasketu.

Protiv Velike Britanije je ubacio 43 poena, imao je 28 protiv Švedske i 26 protiv Crne Gore, dok je najslabiji učinak imao protiv Nemačke kada je postigao 11 poena. Doduše za 22 minuta.

Lauri je svakako najbolji i najatraktivniji košarkaš Finske, ali postoje oni koji su zbog svog stila života možda zanimljiviji.

Pre svih, reč je o Sasu Salinu.

Iskusni reprezentativac Finske Sasu Salin otkrio je pre nekoliko godina za Kurir da obožava srpsku muziku.

Salin je u periodu između 2010. i 2015. godine branio boje ljubljanske Olimpije, pa je imao priliku da se druži sa srpskim igračima.

"Naučio sam neke reči, ali bolje da ih ne govorim", rekao je uz osmeh Sasu Salin.

Jedan od najboljih igrača finske reprezentacije otkrio je da obožava srpsku muziku.

"Vrati mi se nesrećo, Ana Nikolić je dobra, prva pesma mi je 'Mišo moj'... Ceca je bila sjajna kada je bila u Ljubljani", rekao je Salin.

Tu je i momak koji vuče poreklo iz Kosovske Mitrovice.

Edon Madžuni je rođen u Finskoj, a njegovi roditelji su do 1992. godine živeli u južnoj srpskoj pokrajini. Njegov otac Besim je igrao košarku za Trepču iz Kosovske Mitrovice i Prištinu, a kasnije je postao trener. Sportsko stablo se produžava i na njegovog dedu Hisnija Madžunija, koji je svojevremeno nastupao za Trepču, a jedno vreme bio trener Prištine u ondašnjoj Jugoslaviji, kao i Novog Pazara sredinom 1990-tih godina.