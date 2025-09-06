Slušaj vest
Foto: Kurir

Košarkaši Srbije i Finske od 20.45 časova igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva, a srpski navijači su veoma raspoloženi da im daju dodatni vetar u leđa.

Oni su se u velikom broju okupili oko hale u kojoj će biti odigrana utakmica, a koja je evakuisana ove večeri zvog dojave o bombi.

Atmosfera je uprkos svemu odlična, te nije izostalo ni čuveno srpsko kolce.

Pogledajte:

Navijači Srbije pred meč sa Finskom Izvor: Kurir

Navijači Srbije opleli kolce pred meč sa Finskom Izvor: Kurir

