Sjajna atmosfera u Rigi pred meč Srbije i Finske.
EuroBasket 2025
KURIR NA LICU MESTA! SRBI OPLELI KOLCE NASRED ULICA RIGE: Navijači Srbije se zagrevaju pred meč sa Finskom
Slušaj vest
Foto: Kurir
Košarkaši Srbije i Finske od 20.45 časova igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva, a srpski navijači su veoma raspoloženi da im daju dodatni vetar u leđa.
Oni su se u velikom broju okupili oko hale u kojoj će biti odigrana utakmica, a koja je evakuisana ove večeri zvog dojave o bombi.
Atmosfera je uprkos svemu odlična, te nije izostalo ni čuveno srpsko kolce.
Pogledajte:
Reaguj
Komentariši