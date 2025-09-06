Loše vesti iz Rige, Ognjen Dobrić povređen!
strašno
HOROR! Još jedan srpski košarkaš povređen, napustio meč sa Finskom - ima li kraja pehovima na Eurobasketu? (FOTO)
Košarkaši Srbije vode na poluvremenu protiv Finske sa 48:44 u osmini finala Eurobasketa.
Loša vest koja nas je zadesila u međuvremenu je povreda Ognjena Dobrića, koji je morao da napusti teren protiv Finaca...
Dobrić je prilikom jedne akcije našeg tima skočio u aut za loptom, zajedno sa jednim finsim košarkašem, pa se nakon toga požalio na bol u nozi.
Povredio se Ognjen Dobrić Foto: Kurir Sport/Miloš Bjelinić
Pred kraj druge deonice, Dobrić je zatražio izmenu.
Nadamo se da će sa Dobrićem biti sve u redu u nastavku meč...
