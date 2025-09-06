Slušaj vest

Srbija je u osmini finala poklekla pred Finskom 92:86 u više nego teškoj utakmici.

Po završetku meča selektor Srbije Svetislav Pešić obratio se javnosti.

- Čestitam Fincima na pobedi. Uopšte nismo potcenili protivnika, nismo pronašli rešenje za njihov ofanzivni skok. Izgubili smo od Finske koja je imala procenat šuta 41 odsto. Kada smo imali priliku da preokrenemo, Finci su pronalazili rešenje kroz ofanzivni skok.

Na pitanje, šta ste rekli igračima posle utakmice, Pešić je rekao.

- Utakmica je gotova i nemamo šta da pričamo.

Na pitanje o atmosferi i energiji, Pešić je rekao.

- Utakmice nismo dobijali na atmosferu. Ništa se nije desilo što se nije desilo i u drugoj utakmici. Možemo da tražimo naša opravdanja. Mi nismo bili na dobrom nivou u fizičkoj pripremi. Nekoliko igrača je igralo pod povredom, neki igrači su imali virus, poput Nikole Jovića koji je trenirao jedino danas prepodne. Sa ovakvom ekipom ako igraš na ovakvom turniru, moraš da si na boljem fizičkom nivou, da protivnik oseti da smo fizički prisutni na terenu. Uvek može bolje, ali se nije desilo Nas su svi gledali kao apsolutne favorite i time davali sebi dodatnu motivaciju.

O defanzivi i nedostatku agresivnosti

- Tačno je, morali smo da budemo agresivniji i jedan na jedan i timski. Imali smo dobre momente u nekim utakmicama. Moramo da priznamo da su igrači dali sve u ovom momentu. Nikada ne izgubiš utakmica samo zbog jednog razloga. Imali smo period dobre igre u drugoj četvrtini kada smo skupili reket i dozvolili dva ofanzivna skoka, a oni šutirali 1/10 za tri poena.

Da li je gledao na budućnost i šta dalje?

- Pa ništa, ispred mene, i Saveza i igrača, nama je cilj bio Evropsko prvenstvo. Niko ne razmišlja šta će biti posle Evropskog prvenstva, to nije ni bitno u ovom momentu, ta koncentracija mene kao trenera i kolega je bila usmerena na Evropsko prvenstvo, da što bolje izađemo i da gledamo da postignemo što je moguće bolji rezultat. Šta će biti i kako će biti, i pobeda i poraz moraju da se analiziraju pametno, svesno, mi smo iz poraza uspeli da izađemo. Nama je teško, prevelika su bila očekivanja, da li su bila realna, uvek su visoki ciljevi, nekada se postavljaju sa argumentima ili bez. Pokušaj da napravimo bolji rezultat, naišli smo na timsku košarku, ekipu koja igra tako. Ono što sam rekao na početku. Nikome nije to padalo na pamet, morate da budete svesni da smo se dobro pripremili. Nekada i dobra priprema ne donese rezultate. Fokusiranje je bilo apsolutno, bez ikakvog potcenjivanja, bez ikakvog fokusa. On je bio na ovoj utakmici, nismo iskoristili našu šansu. To se desilo.