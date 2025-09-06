Slušaj vest

Muška košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Rigi izgubila od selekcije Finske 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24).

Meč je analizirao i Vlade Đurović.

- Predstoji dublja analiza, sad nešto pljuvati po reprezentaciji, treneru. Uvek je kriv trener. Ja znam da on mene ne voli, ne volim ni ja njega mnogo. Često smo puta smo bili u sukobu preko medija, ali ne može on sada da kaže ne znam, nije bilo Bogdanovića. Mora da prihvati svoju odgovornosti, ako je 50 posto, onda je i Pešićevo 50 posto. Niko mu iz Savez nije kriv, ne može da kaže imamo loš medicinski klub, staf. Sve je Savez uradio, sve je imala reprezentacija. Trener 50 posto, igrači 50 posto, to više nije moje, ko sam ja da pričam šta je trebalo raditi više... Ne postoji reč, ovo je tragedija.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025

