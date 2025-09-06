Selektor Svetislav Pešić otkrio šta se dešavalo u timu Srbije uoči osmine finala Eurobasketa!
doživeli smo težak poraz
DA LI JE OVO RAZLOG NAŠE PROPASTI NA EUROBASKETU? Koliko malera je zadesilo naš tim u Rigi...
Košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je od Finske u osmini finala Eurobasketa rezultatom 92:86.
Posle meča u Rigi, na redovnoj konferenciji za medije, selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je o razlozima poraza našeg tima.
Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Pešić je naveo da tim nije bio potpuno "fit", jer je ušao virus u ekipu:
- Nekoliko igrača je igralo pod povredom, neki igrači su imali virus, poput Nikole Jovića koji je trenirao jedino danas prepodne - rekao je Pešić.
Da li je to bio glavni razlog naše mlake igre - to nikada nećemo saznati, jer je šansa propuštena da se ode do samog kraja.
Povreda Bogdana Bogdanovića, Alekse Avramovića, Tristana Vukčevića, Ognjena dobrića pa sada i virus... Koliko samo pehova.
