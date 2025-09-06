Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je od Finske u osmini finala Eurobasketa rezultatom 92:86.

Posle meča u Rigi, na redovnoj konferenciji za medije, selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je o razlozima poraza našeg tima.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Pešić je naveo da tim nije bio potpuno "fit", jer je ušao virus u ekipu:

- Nekoliko igrača je igralo pod povredom, neki igrači su imali virus, poput Nikole Jovića koji je trenirao jedino danas prepodne - rekao je Pešić.

Da li je to bio glavni razlog naše mlake igre - to nikada nećemo saznati, jer je šansa propuštena da se ode do samog kraja.

Povreda Bogdana Bogdanovića, Alekse Avramovića, Tristana Vukčevića, Ognjena dobrića pa sada i virus... Koliko samo pehova.

BONUS VIDEO: