Najbolji košarkaš Srbije bio je vidno utučen posle debakla na Eurobasketu u Rigi
EuroBasket 2025
EKSKLUZIVNO: Evo šta je Nikola Jokić radio posle eliminacije na EP (VIDEO)
Slušaj vest
Foto: Kurir
Najboljem košarkašu Srbije Nikoli Jokiću teško je pala eliminacija sa Evropskog prvenstva.
Srbija je poražena od Finske 92:86, a Jokić je bio jedna od retkih svetlih tačaka u timu. Upisao je MVP partiju sa 33 poena, osam skokova, tri asistencije i tri osvojene loptu, uz indeks korisnosti 37.
Nažalost, nije imao previše raspoloženih saigrača.
Po zavšetku meča i izlasku iz Arene u Rigi, snimili smo Jokića kako utučen ide ka autobusu.
Jedino što je mogao je da pozdravi navijače koji su mu upitili reči podrške.
Reaguj
Komentariši