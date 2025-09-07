Slušaj vest
Najboljem košarkašu Srbije Nikoli Jokiću teško je pala eliminacija sa Evropskog prvenstva.

Srbija je poražena od Finske 92:86, a Jokić je bio jedna od retkih svetlih tačaka u timu. Upisao je MVP partiju sa 33 poena, osam skokova, tri asistencije i tri osvojene loptu, uz indeks korisnosti 37.

Nažalost, nije imao previše raspoloženih saigrača.

Po zavšetku meča i izlasku iz Arene u Rigi, snimili smo Jokića kako utučen ide ka autobusu.

Ekskluzivno: Evo šta je Nikola Jokić radio posle eliminacije na Eurobasketu Izvor: Kurir

Jedino što je mogao je da pozdravi navijače koji su mu upitili reči podrške.

