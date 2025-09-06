Bogdan Bogdanović se oglasio na Instagramu.
EuroBasket 2025
KAPITEN BEZ REČI POSLE ELIMINACIJE: Bogdan Bogdanović poslao jaku poruku saigračima!
Košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su u Rigi u osmini finala doživeli šokantan poraz od Finske sa 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).
Reprezentacija Srbije je na šampionat stigla kao glavni favorit za zlatnu medalju, ali je doživela verovatno najteži poraz otkako igra pod tim imenom i eliminacija u osmini finala u duelu protiv Finske jedino se može oceniti kao katastrofa.
Posle svega oglasio se i kapiten Bogdan Bogdanović koji je takođe ostao nem. Bez ikakvih reči, objavio je fotku na Instagramu uz jedno srce.
Bogdan Bogdanović Foto: Instagram
Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
