Slušaj vest

Košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su u Rigi u osmini finala doživeli šokantan poraz od Finske sa 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).

Reprezentacija Srbije je na šampionat stigla kao glavni favorit za zlatnu medalju, ali je doživela verovatno najteži poraz otkako igra pod tim imenom i eliminacija u osmini finala u duelu protiv Finske jedino se može oceniti kao katastrofa.

Posle svega oglasio se i kapiten Bogdan Bogdanović koji je takođe ostao nem. Bez ikakvih reči, objavio je fotku na Instagramu uz jedno srce.

Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović Foto: Instagram

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteEuroBasket 2025"OVO JE TRAGEDIJA" Đurović potkačio Pešića: Mora da prihvati odgovornost! Znam da me ne voli, ne volim ni ja njega!
SEKULARAC-KOMEMORACIJA_17.JPG
EuroBasket 2025ŠOK I NEVERICA! KOŠARKAŠI ZANEMELI: Igrači utučeni i pognutih glava prošli kroz miks zonu
Nikola Jokić
EuroBasket 2025"PEŠIĆ JE APSOLUTNI KRIVAC ZA OVO" Navijači "bljuju vatru" na društvenim mrežama: Selektor na najžešćem udaru ikada!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025SVETISLAV PEŠIĆ OTKRIO: Ušao nam je virus u ekipu, imali smo bolesne igrače koji nisu trenirali
serbia-finland-406739.JPG

Eksluzivno: Jokić objašnjava Milutinovu zašto smo ispali Izvor: Kurir