Foto: Kurir

Košarkaši Srbije bili su veoma utučeni po završetku utakmice osmine finala na Evropskom prvenstvu protiv Finske.

Kako i ne bi, kada su Orlovi porazom 92:86 završili učešće na takmičenju gde su bili okarakterisani kao najveći favoriti.

Razloga za poraz je mnogo, a period pred nama će dati odgovor na mnoga pitanja koja zanimaju javnost u "zemlji košarke". Pre svih selektor Svetislav Pešić.

Sigurno je da je teško navijačima koji su se ponadali da bi naša zemlja posle 23 godine mogla da se okiti zlatom na velikom takmičenju. Ali je još sigurnoe da je igračima najteže.

I oni sami moraju sebi i svom timu da daju neke odgovore. Možda već od subote uveče.

Tako je reporter Kurira iz Rige zabeležio momenat kada su isped autobusa stajali centri reprezentacije Nikola Jokić i Nikola Milutinov.

Jokić je nekoliko minuta objašnjavao Milutinovu gestikulacijama neke momente sa utakmice zbog kojih smo završili takmičenje.

Definitivno, teško je pomiriti se sa eliminacijom. Jokić je želeo da kaže šta mu je na duši, kao i tokom svih mečeva kada je delio savete, ali... Uzalud.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Eksluzivno: Jokić objašnjava Milutinovu zašto smo ispali Izvor: Kurir

Jokić je svom kolegi objašnjavao zašto smo ispali sa Eurobasketa. Ostaće, međutim, tajna šta je sve sadržao taj razgovor.