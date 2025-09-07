Slušaj vest
Velike nade su navijači Srbije polagali u košarkašku reprezentaciju.

"Zemlja košarke" čekala je da posle 23 godine konačno donesu zlato, ali se to nije desilo. Srbija je posle teške utakmice poražena od Finske u osmini finala i ispala sa Evropskog prvenstva u Rigi.

Dobar deo nacije tuguje, krivca pronalazi uglavnom u selektoru, ali ne zaboravlja da se veći deo igrača svojski trudio i dao sve od sebe.

Počev od Jokića, preko Jovića i drugih, igrači su zaista pružali svoj maksimum.

Takav odnos se video i po sceni koju je zabeležio reporter Kurira iz Rige.

Daleko posle završetka utakmice, deo navijača je sačekao autobus sa ekipom i aplauzom ih pozdravio.

EKSKLUZIVNI SNIMAK! NAJEMOTIVNIJA SCENA NA EUROBASKETU: Navijači došli da isprate košarkaše posle ispadanja Izvor: Kurir

Ostaje, dakle, nada da će oni koji odlučuju izvući pouke i ispraviti ono što nije valjalo. Jer, ova zemlja voli košarku i s pravom se nada medaljama.

Ekskluzivno: Evo šta je Nikola Jokić radio posle eliminacije na Eurobasketu Izvor: Kurir