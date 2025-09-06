Slušaj vest

Košarkaši Srbije poraženi su od Finske sa 92:86 u osmini finala Eurobasketa

U heroja je izrastao malo poznati Elijas Valtonen koji je u finišu pogodio devet od svojih 13 poena.

Japanski sudija koji je dodelio nesportsku Nikoli Jokiću Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle utakmice, brzo se oglasila i FIBA.

- Imamo najveće iznenađenje ovog veka - stoji u objavi FIBA Eurobasketa.

FIBA je ovim tvitom dosolila bolnu ranu nakon poraza Srbije.

Bogdan Bogdanović
latvia-serbia-25339.JPG
serbia-finland-406739.JPG
SEKULARAC-KOMEMORACIJA_17.JPG

BONUS VIDEO:

Košarkaši Srbije šokirani prošli kroz miks zonu Izvor: Kurir