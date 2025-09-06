FIBA se odmah oglasila nakon poraza Srbije.
OGLASILA SE FIBA: Sole nam bolnu ranu posle teškog poraza od Finske - pogledajte šta su napisali nakon utakmice!
Košarkaši Srbije poraženi su od Finske sa 92:86 u osmini finala Eurobasketa.
U heroja je izrastao malo poznati Elijas Valtonen koji je u finišu pogodio devet od svojih 13 poena.
Japanski sudija koji je dodelio nesportsku Nikoli Jokiću Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Posle utakmice, brzo se oglasila i FIBA.
- Imamo najveće iznenađenje ovog veka - stoji u objavi FIBA Eurobasketa.
FIBA je ovim tvitom dosolila bolnu ranu nakon poraza Srbije.
