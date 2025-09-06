Slobodanu Šarencu, koji radi kao komentator na RTS-u, pozlilo je nakon završetka utakmice Srbije i Finske i šokantnog ispadanja Orlova sa Eurobasketa.
SLOBODANU ŠARENCU POZILILO NAKON ELIMINACIJE SA EUROBASKETA! Hitna pomoć morala da reaguje
Hitna pomoć je odmah reagovala. Kako prenose domaći mediji, njegovo stanje je za sada stabilno.
Podsetimo, košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su u Rigi u osmini finala doživeli šokantan poraz od Finske sa 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).
Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
