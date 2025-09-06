Slušaj vest

Hitna pomoć je odmah reagovala. Kako prenose domaći mediji, njegovo stanje je za sada stabilno.

Podsetimo, košarkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su u Rigi u osmini finala doživeli šokantan poraz od Finske sa 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteEuroBasket 2025KAPITEN BEZ REČI POSLE ELIMINACIJE: Bogdan Bogdanović poslao jaku poruku saigračima!
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025"PEŠIĆ JE APSOLUTNI KRIVAC ZA OVO" Navijači "bljuju vatru" na društvenim mrežama: Selektor na najžešćem udaru ikada!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025ŠOK I NEVERICA! KOŠARKAŠI ZANEMELI: Igrači utučeni i pognutih glava prošli kroz miks zonu
Nikola Jokić
EuroBasket 2025OVO JE SUDIJA KOJI NAS JE POKRAO I DAO TEHNIČKU NIKOLI JOKIĆU! Pojavila se njegova fotka!
Nikola Jokić

Eksluzivno: Jokić objašnjava Milutinovu zašto smo ispali Izvor: Kurir