Košarkaška reprezentacija Srbije završila je svoje učešće na Evropskom prvenstvu, pošto je u osmini finala doživela poraz od selekcije Finske - 92:86.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Orlovi su pred start turnira važili za glavne favorite za zlato, pa je rana eliminacija izazvala lavinu reakcija.

Nakon debakla Srbije na drušvenim mrežama oglasila se i FIBA:

"Iznanađenje veka. Finska izbacila Srbiju i Nikolu Jokića sa Eurobasketa", navodi se u objavi na zvaničnom nalogu Međunarodne košarkaške federacije.

Podelili su i snimak same završnice meča uz kratak opis:

"Finska je došla do jednog od najvećih iznenađenja u istoriji košarke".

Kurir sport

Ognjen Dobrić posle eliminacije sa EP Izvor: Kurir