Poraz Srbije na startu nokaut faze Eurobasketa ostavio je u neverici košarkaški svet.
FIBA U POTPUNOM ŠOKU! Oglasila se na društvenim mrežama posle debakla Srbije na Eurobasketu!
Košarkaška reprezentacija Srbije završila je svoje učešće na Evropskom prvenstvu, pošto je u osmini finala doživela poraz od selekcije Finske - 92:86.
Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Orlovi su pred start turnira važili za glavne favorite za zlato, pa je rana eliminacija izazvala lavinu reakcija.
Nakon debakla Srbije na drušvenim mrežama oglasila se i FIBA:
"Iznanađenje veka. Finska izbacila Srbiju i Nikolu Jokića sa Eurobasketa", navodi se u objavi na zvaničnom nalogu Međunarodne košarkaške federacije.
Podelili su i snimak same završnice meča uz kratak opis:
"Finska je došla do jednog od najvećih iznenađenja u istoriji košarke".
