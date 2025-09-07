"PEŠIĆ JE UŽASAN I BAHAT!" Skandalozno: Hrvatski novinar sramno isprozivao selektora Srbije, pa potkačio i Jokića!
Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epsku blamažu na Eurobasketu u Rigi.
Orlovi su završili učešće na Evropskom prvenstu, pošto su u osmini finala doživeli poraz od reprezentacije Finske 92:86.
U šoku je Srbija, ali u šoku je i čitava Evropa, jer niko nije ni slutio da će vicešampion sveta i osvajač bronze na OI u Parizu morati da pakuje kofere nakon prvog meča u nokaut fazi takmičena.
Odjeknuo je neuspeh Orlova, a kritike na račun naših košarkaša i selektora Svetislava Pešića pljušte sa svih strana.
Veliku pažnju privukla je objava hrvatskog novinara Željana Branice, koji je na društvenim mrežama žestoko isprozivao selektora Srbije Svetislava Pešića.
- Šokantno je da je Srbija na Eurobasketu izgubila obe "ozbiljne" utakmice (Turska, Finska). Užasan Pešić, nepripremljen taktički, a mislim da je samouverenost iz prethodnog egala na Olimpijskim igrama sa SAD-om prešla u bahatost. I da, Bogdanović je važniji za ovu ekipu od Jokića - napisao je Branica na "X", a onda dodao:
- Bahatost je razlog broj jedan, po mom sudu - zaključio je hrvatski novinar.
