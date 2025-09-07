Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epsku blamažu na Eurobasketu u Rigi.

Orlovi su završili učešće na Evropskom prvenstu, pošto su u osmini finala doživeli poraz od reprezentacije Finske 92:86.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U šoku je Srbija, ali u šoku je i čitava Evropa, jer niko nije ni slutio da će vicešampion sveta i osvajač bronze na OI u Parizu morati da pakuje kofere nakon prvog meča u nokaut fazi takmičena.

Odjeknuo je neuspeh Orlova, a kritike na račun naših košarkaša i selektora Svetislava Pešića pljušte sa svih strana.

Veliku pažnju privukla je objava hrvatskog novinara Željana Branice, koji je na društvenim mrežama žestoko isprozivao selektora Srbije Svetislava Pešića.

- Šokantno je da je Srbija na Eurobasketu izgubila obe "ozbiljne" utakmice (Turska, Finska). Užasan Pešić, nepripremljen taktički, a mislim da je samouverenost iz prethodnog egala na Olimpijskim igrama sa SAD-om prešla u bahatost. I da, Bogdanović je važniji za ovu ekipu od Jokića - napisao je Branica na "X", a onda dodao:

- Bahatost je razlog broj jedan, po mom sudu - zaključio je hrvatski novinar.

