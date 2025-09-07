Slušaj vest

Istorijski debakl doživela je naša košarkaška reprezentacija na ovogodišnjem Eurobasketu.

Otišli su Orlovi u Rigu kao favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala.

Na startu nokaut faze turnira Srbija je doživela poraz od selekcije Finske 92:86 i tako završila učešće na Evropskom prvenstvu.

Finci su u potpunosti nadigrali naš tim na ovom meču. Gotovo o svim segmentima igre bili su bolji od naše reprezentacije. Bili su agresivniji i energičniji, pokazali su više želje i volje na terenu i to im se na kraju isplatilo.

Njihova nadmoćnost u pristupu najbolje se ogleda u jednom statističkom parametru.

Verovali ili ne, Finska je na ovom meču imala čak 20 skokova u napadu, a iz "druge šanse" ubacila je našem timu 23 poena.

statistika, Srbija - Finska Foto: Screenshot

Kada dozvoliš protivniku da napravi čak 20 ofanzivnih skokova, nekada čak četiri zarednom i iz tih šansi primiš 20+ poena, onda nemaš šta da tražiš na tom meču, ma koliko kvalitetniji bio na papiru.

Bili su mentalno spremniji, žustriji i jači i zato im treba skinuti kapu.

