POZNATO STANJE SLOBODANA ŠARENCA: Srpskom komentatoru pozlilo nakon debakla Srbije - odvezla ga hitna pomoć!
Poznatom sportskom komentator, Slobodan Šarenac, završio je u bolnici u Rigi, nakon eliminacije Srbije sa Eurobasketa.
Prema informacijama koje stižu iz Rige Šarenac je u stabilnom stanju.
Imao je problema i pre same utakmice, bio je na infuziji kako bi mogao da odradi prenos meča. Sumnja se da je imao problem sa trovanjem hranom, ili je reč o nekom virusu.
Tokom meča se osećao loše, ali je uspeo da odradi prenos. Nakon utakmice osetio je jak bol u stomaku, zbog čeka je odmah prebačen u bolnicu na detaljne preglede.
