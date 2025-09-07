Slušaj vest

Otišli su u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala.

Orlovi će danas napustiti hotel u Rigi i mnogo ranije nego što je bilo ko očekivao krenuti put Beograda.

Vratiće se već danas čarter letom koji je zakazan za 15.20 po lokalnom vremenu (14.20 po našem). Njihov dolazak u prestonicu Srbije očekuje se oko 16.30 časova.

Plan je da se svi zajedno vrate u Beograd, ali još uvek nije poznato da li će se to i desiti ili će neko zbog klupskih obaveza u u drugom smeru.

Kurir sport