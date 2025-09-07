Orlovi se u nedelju čarter letom vraćaju u Beograd.
POSLE EPSKOG DEBAKLA ORLOVI SPAKOVALI KOFERE! Poznato kada se košarkaši Srbije vraćaju iz Rige!
Otišli su u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala.
Košarkaška reprezentacija Srbije završila je učešće na Eurobasketu, pošto je na startu nokaut faze doživela šokantan poraz od selekcije Finske 92:86.
Orlovi će danas napustiti hotel u Rigi i mnogo ranije nego što je bilo ko očekivao krenuti put Beograda.
Vratiće se već danas čarter letom koji je zakazan za 15.20 po lokalnom vremenu (14.20 po našem). Njihov dolazak u prestonicu Srbije očekuje se oko 16.30 časova.
Plan je da se svi zajedno vrate u Beograd, ali još uvek nije poznato da li će se to i desiti ili će neko zbog klupskih obaveza u u drugom smeru.
