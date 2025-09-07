Slušaj vest

Legendarni srpski košarkaš, Zoran Moka Slavnić, izneo je svoje utiske nakon teškog debakla naše reprezentacije na Eurobasketu.

Sa najvećim mogućim ambicijama otišli su Orlovi u Rigu, a vraćaju se pognutih glava. Bili su prvi favoriti za zlato, a zaustavljeni su na startu nokaut faze. U osmini finala doživeli su šokantan poraz od Finske i neslavno završili takmičenje.

"Ovo je veliko razočaranje, posebno za nas bivše igrače. Iznenadno, od ekipe koja nije nam ni blizu po kvlitetu. Meni je žao igrača. Ja ih razumem, bio sam u toj ulozi. Ne u tom obimu, tog razočaranja. Žao mi je njih svih. Posebno četvorice: Jokića, Avramovića, Dobrića i Stefana Jovića jer oni su dali sve od sebe. Sport to i traži, da daš sve od sebe. Ako nije dovoljno, čestitaš boljem. Ako je ostalima ovo maksimum... A trener kaže da nisu bili spremljeni? Pa ko je za to kriv? Ušao im je malo strah, nismo bili prepoznatljivi, katastrofalno vođeni. Što se tiče igre i analize, to neka rade oni koji su plaćeni za to", kaže u razgovoru za "Mondo" legendarni Moka Slavnić.

Selektora Svetislava Pešića smatra jednim od glavnih krivaca za ovaj debakl.

"Što se tiče trenera, to je posebna priča. Krčag ide na vodenicu dok se ne razbije. Uvek sam govorio 'Šta će ti dobar trener, daj taličnog'. Ali i talija ima svoju trajnost. Iz poštovanja prema istoj generaciji, do sad sam zaista apsolutno bio na njegovoj strani", kaže Moka.

Posebno mu smeta to što Pešić nije preuzeo odgovornost za neuspeh.

"Posle konferencije za štampu juče gde nije mogao jedanput da stane i kaže: 'Kriv sam, tako, tako, ovo, ono, preuzimam odgovornost'. Ne, on je o nekim virusima govorio, o nekim povredama. To mi je sve smešno. Ne bih da dolivam ulje na vatru. Srbija će biti košarkaška zemlja i dalje".

Uprkos svemu, Slavnić smatra da Srbija ima budućnost i iskreno žali što šansu na ovom turniru nisu dobili naši najtalentovaniji mladi igrači.

"Budućnost Srbije ne zavisi od trenera. Mi, pre svega, imamo budućnost u Markoviću, Đurišiću i Topiću i sa te strane se ne plašim. To nam je budućnost! Ma svu trojicu bih vodio. Alo, dečko, svu trojicu bih vodio. I još devet prekaljenih! Devet mi je dosta za igru, trojica da se kale. Od te trojice će sigurno bar jedan ući u igru, znači deset igrača. To je sad stvar afiniteta i mehanizma, razmišljanja svakog trenera. Zadužen si za sellekciju, za to i odgovaraš", poručio je Slavnić.

