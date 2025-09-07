Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije je svoj put na ovogodišnjem Eurobasketu završila već u osmini finala, što je potpuno razočaravajuće...

Otišli su Orlovi u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala.

Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je pobedil našu reprezentaciju na startu nokaut faze - 92:86.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dan nakon toga kritike pljušte sa svih strana, javljaju se kritičari, a sada je svoj komentar izneo i Erik Sedum sa "DNVR Denver Nuggets Podcasta", koji je žestoko kritikovao selektora Orlova Svetislava Pešića.

"Iskreno, ne mogu više da gledam Pešića na klupi. Ovo mora da bude poslednji put da vodi Srbiju. Izgledalo je kao da je spavao za volanom. Nije bilo nikakvih prilagođavanja tokom utakmice," kazao je Sedum.

Potom je nastavio sa analizom utakmice...

"Nisu menjali način odbrane, nisu menjali postavu. Uveo je neke igrače tek u poslednjem minutu. Ne znam šta je radio. Brate, imaš druge momke. Marko Gudurić nije išao, zašto ne probaš sa Vanjom Marinkovićem? Zašto Aleksa Avramović igra samo 17 minuta, dok je Stefan Jović jedva disao na terenu?", rekao je.