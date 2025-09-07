Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije je svoj put na ovogodišnjem Eurobasketu završila već u osmini finala, što je potpuno razočaravajuće...

Otišli su Orlovi u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a eliminisani su već u osmini finala.

Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je pobedil našu reprezentaciju na startu nokaut faze - 92:86.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dan nakon toga kritike pljušte sa svih strana, javljaju se kritičari, a sada je svoj komentar izneo i Erik Sedum sa "DNVR Denver Nuggets Podcasta", koji je žestoko kritikovao selektora Orlova Svetislava Pešića.

"Iskreno, ne mogu više da gledam Pešića na klupi. Ovo mora da bude poslednji put da vodi Srbiju. Izgledalo je kao da je spavao za volanom. Nije bilo nikakvih prilagođavanja tokom utakmice," kazao je Sedum.

Potom je nastavio sa analizom utakmice...

"Nisu menjali način odbrane, nisu menjali postavu. Uveo je neke igrače tek u poslednjem minutu. Ne znam šta je radio. Brate, imaš druge momke. Marko Gudurić nije išao, zašto ne probaš sa Vanjom Marinkovićem? Zašto Aleksa Avramović igra samo 17 minuta, dok je Stefan Jović jedva disao na terenu?", rekao je.

Ne propustiteEuroBasket 2025VELIKA PODRŠKA ZA JOKIĆA I SAIGRAČE! Navijači se okupili ispred hotela da isprate reprezentaciju nakon šokantnog ispadanja sa Eurobasketa
Navijači Srbije u Rigi
EuroBasket 2025"SMEŠNO JE! PEŠIĆ PRIČA O NEKIM VIRUSIMA, UMESTO DA KAŽE - KRIV SAM!" Legendarni Moka brutalno udario po selektoru: Ne bih da dolivam ulje na vatru, ali...
xxx01-news1-dado-djilas.jpg
EuroBasket 2025LJUDI, NE ZABORAVITE ŠTA JE URADIO ZA SRBIJU! Legendarni košarkaš podsetio na Micićev herojski gest
Jokić, Micić i Gudurić u toku intoniranja himne Srbije
EuroBasket 2025POSLE EPSKOG DEBAKLA ORLOVI SPAKOVALI KOFERE! Poznato kada se košarkaši Srbije vraćaju iz Rige!
Košarkaška reprezentacija Srbije, Nikola Jokić

Svetislav Pešić napustio hotel Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić