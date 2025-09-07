KOMŠIJE ZAUSTAVLJENE NA KORAK OD ISTORIJSKOG PODVIGA! Bosna i Hercegovina umalo napravila veliku senzaciju na Eurobasketu
Poljska je pobedila Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 u osmini finala Evropskog prvenstva.
Naše komšije su bile blizu istorijskog podviga i prvog plasmana u četvrtfinale Eurobasketa u istoriji.
Odlično je krenula Bosna koja je već posle četiri minuta igra imala dvocifrenu prednost (13:2) i koja je prvu četvrtinu rešila u svoju korist rezultatom 23:14. To je bilo dovoljno da naše komšije imaju prednost i na kraju prvog poluvremena koje je završeno rezultatom 44:40.
Ali, u drugom poluvremenu Poljaci su bili jači od rivala.
Džordan Lojd i Mateuš Ponitka su još jednom vodili Poljake na sjajan način, a košarkaši Bosne i Hercegovine nisu mogli da odgovore.
Problem koji je zadesio ekipu Adisa Bećiragića u poslednjoj četvrtini bio je takav da preko njega nije moglo da se pređe. Džon Roberson se povredio, uhvatio se za zadnju ložu i pao na parket. Bilo je jasno da se neće vraćati u igru, a bez njega Bosna i Hercegovina je uspela samo da dođe do koliko-toliko neizvesne zavržnice.
Lojd je utakmicu završio sa 28 poena, a Ponitka je dodao 19 poena uz 11 skokova, dve asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade.
Sa druge strane Nurkić je postigao 20 poena, a uz to je imao i sedam skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade. Roberson je imao 10 poena.
Poljska će u četvrtfinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Turske.
