Slušaj vest

Poljska je pobedila Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 u osmini finala Evropskog prvenstva.

Naše komšije su bile blizu istorijskog podviga i prvog plasmana u četvrtfinale Eurobasketa u istoriji.

Odlično je krenula Bosna koja je već posle četiri minuta igra imala dvocifrenu prednost (13:2) i koja je prvu četvrtinu rešila u svoju korist rezultatom 23:14. To je bilo dovoljno da naše komšije imaju prednost i na kraju prvog poluvremena koje je završeno rezultatom 44:40.

Ali, u drugom poluvremenu Poljaci su bili jači od rivala.

1/8 Vidi galeriju Detalji sa meča Poljska - Bosna, osmina finala Evropskog prvenstva. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia

Džordan Lojd i Mateuš Ponitka su još jednom vodili Poljake na sjajan način, a košarkaši Bosne i Hercegovine nisu mogli da odgovore.

Problem koji je zadesio ekipu Adisa Bećiragića u poslednjoj četvrtini bio je takav da preko njega nije moglo da se pređe. Džon Roberson se povredio, uhvatio se za zadnju ložu i pao na parket. Bilo je jasno da se neće vraćati u igru, a bez njega Bosna i Hercegovina je uspela samo da dođe do koliko-toliko neizvesne zavržnice.

Lojd je utakmicu završio sa 28 poena, a Ponitka je dodao 19 poena uz 11 skokova, dve asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade.

Sa druge strane Nurkić je postigao 20 poena, a uz to je imao i sedam skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade. Roberson je imao 10 poena.

Poljska će u četvrtfinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Turske.

Bonus video: