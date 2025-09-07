Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Poljske je pobedom nad Bosnom i Hercegovinom ostvarila plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Rigi.

Jedan od zaslužnijih za ovu pobedu Poljaka jeste nekadašnji košarkaš Partizana, Mateuš Ponitka, koji nakon utakmice nije mogao da sakrije sreću i zadovoljstvo.

"Veoma sam srećan i ponosan na svoj tim. Svi su danas bili izvanredni, borili smo se i svako je odradio svoj posao. I evo nas ponovo u četvrtfinalu", kazao je Ponitka pa dodao:

"Za mene je reprezentacija uvek broj jedan. Volim svoj klub i srećan sam u Turskoj, ali igrati za Poljsku i naše navijače je nešto posebno. Uvek dajem maksimum, a ljudi koji nose dres reprezentacije znaju da je to potpuno drugačije iskustvo".

Upitan je Ponitka da prokomentariše šokantnu eliminaciju Srbije sa Eurobasketa.

"Nisam gledao drugo poluvreme, bio sam bolestan i bez snage. Znam kako je to, pritisak u Srbiji je ogroman jer je to košarkaška zemlja. Imaju sjajne igrače, ali ovo je turnir i uvek može da se dogodi iznenađenje. Šteta je za njih, ali čestitke Finskoj, odigrali su neverovatnu utakmicu", poručio je Ponitka.