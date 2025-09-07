Slušaj vest

Jedan od junaka u pobedničkom timu bio je Mika Murinen koji je već privukao pažnju svojim atraktivnim zakucavanjima i hrabrom igrom.

"Igrali smo odlično kao tim i pobedili Srbiju, to je velika stvar. Navijači su bili neverovatni, atmosfera je bila sjajna", rekao je Murinen nakon meča.

Iako je izbacio najvećeg favorita turnira, mladi igrač ostao je smiren i fokusiran na ono što predstoji.

"Moramo da ostanemo koncentrisani i spremni za sledeći meč. Biće težak. Sada uživamo, ali na terenu uvek moram da ostanem u fokusu", istakao je Murinen, prisetivši se i trojke preko Nikole Jokića, ali bez preterane euforije

Posebno je govorio o svom uzoru, Lauri Markanenu.

"Za mene je on već NBA legenda. Neverovatno je igrati uz njega, stalno mi daje savete i učim mnogo od njega".

Finska sada gleda ka najvećim visinama – medalji.

"Nadam se da ćemo ostati fokusirani i spremni. Cilj je Top 3", poručio je Murinen.