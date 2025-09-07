Slušaj vest

Košarkaši Gruzije napravili su veliko iznenađenje u osmini finala Eurobasketa eliminisavši selekciju Francuske rezultatom 80:70.

Srpski trener i selektor Gruzije na ovom prvenstvu Aleksandar Džikić obratio se novinarima posle istorijske pobede.

Španija - Gruzija Eurobasket 2025 Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Na čestitku srpskih novinara, samo se zahvalio za sam početak:

- Hvala, ne znam šta bih rekao. Hvala na čestitkama eto. Tako se osećam.

Objasnio je da nije gledao meč Srbija - Finska, ali da zna šta da očekuje od Susijengija.

- Nisam gledao utakmicu sa Srbijom. Finska je pobedila Srbiju, znate. Imaju taj način igre sa puno šuteva spolja, sa izvanrednim skokom u napadu. Ljudi se bore 40 minuta. Rekao sam tri stvari.

