DŽIKIĆ IZNENADIO SRBIJU: Evo šta je rekao nakon poraza "orlova" od Finske na Eurobasketu!
Košarkaši Gruzije napravili su veliko iznenađenje u osmini finala Eurobasketa eliminisavši selekciju Francuske rezultatom 80:70.
Srpski trener i selektor Gruzije na ovom prvenstvu Aleksandar Džikić obratio se novinarima posle istorijske pobede.
Španija - Gruzija Eurobasket 2025 Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia
Na čestitku srpskih novinara, samo se zahvalio za sam početak:
- Hvala, ne znam šta bih rekao. Hvala na čestitkama eto. Tako se osećam.
Objasnio je da nije gledao meč Srbija - Finska, ali da zna šta da očekuje od Susijengija.
- Nisam gledao utakmicu sa Srbijom. Finska je pobedila Srbiju, znate. Imaju taj način igre sa puno šuteva spolja, sa izvanrednim skokom u napadu. Ljudi se bore 40 minuta. Rekao sam tri stvari.
