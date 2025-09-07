ŠOK PO SLETANJU U BEOGRAD: Ovaj opaki virus je pokosio reprezentaciju Srbije na Eurobasketu - sve otkriveno!
Košarkaši Srbije vratili su se iz Letonije nakon ispadanja od Finske u osmini finala Eurobasketa (92:86).
Po povratku u Beograd, selektor Svetislav Pešić, otlrio je da su u hotelu u kome je bila smeštena naša reprezentacija - vladao koronavirus:
- Mi smo... Ja sam to usput rekao da ne bi ispalo kao opravdanje. Samo želim reći da je većina igrača zadnjih nekoliko dana igralo sa povredama, virus se uvukao u tim. Koronu je jutros dobio moj kolega iz Letonije. Znači, hotel je pun korone virusa. Mi smo zakačili, nekoliko igrača, izašli smo iz toga. Kada već nismo pobedili, valjda ćemo se izvući iz toga - zaključio je Pešić.
Pešić je odmah posle Finske govorio o virusu koji je zakačio veći deo tima i naveo to kao jedan od razlog loše zdravstvenog stanje ekipe pred Finsku.
BONUS VIDEO: