Po povratku u Beograd, selektor Svetislav Pešić , otlrio je da su u hotelu u kome je bila smeštena naša reprezentacija - vladao koronavirus:

- Mi smo... Ja sam to usput rekao da ne bi ispalo kao opravdanje. Samo želim reći da je većina igrača zadnjih nekoliko dana igralo sa povredama, virus se uvukao u tim. Koronu je jutros dobio moj kolega iz Letonije. Znači, hotel je pun korone virusa. Mi smo zakačili, nekoliko igrača, izašli smo iz toga. Kada već nismo pobedili, valjda ćemo se izvući iz toga - zaključio je Pešić.