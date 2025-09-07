Emotivni Gruzini su već na tribinama umeli da proslave veliki trijumf, a prava fešta je usledila na ulicama Rige
EuroBasket 2025
SRBIN JE HEROJ GRUZIJE: Navijači satima čekali Džikića na izlazu iz hale u Rigi, a onda je nastala fešta!
Foto: Kurir
Košarkaška reprezentacija Gruzije priredila je novu megasenzaciju na Evropskom prvenstvu.
Aleksandar Džikić Foto: FIBA
Predvođena srpskim selektorom Aleksandrom Džikićem, Gruzija je srušila favorizovanu Francusku i izborila četvrtfinale protiv Finske, koja je dan ranije napravila senzaciju veka i eliminisala Srbiju.
Emotivni Gruzini su već na tribinama umeli da proslave veliki trijumf, a prava fešta je usledila na ulicama Rige.
Navijači Gruzije su satima čekali da Džikić i ekipa izađu iz hale, a onda je nastala fešta.
Nema dileme da će se dugo slaviti ova pobeda, ali isto tako da nas očekuje zanimljivo četvrtfinale Gruzija - Finska.
Navijači Gruzije, Eurobasket 2025 Foto: Kurir Sport
