Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Košarkaška reprezentacija Gruzije priredila je novu megasenzaciju na Evropskom prvenstvu.

Aleksandar Džikić Foto: FIBA

Predvođena srpskim selektorom Aleksandrom Džikićem, Gruzija je srušila favorizovanu Francusku i izborila četvrtfinale protiv Finske, koja je dan ranije napravila senzaciju veka i eliminisala Srbiju.

Emotivni Gruzini su već na tribinama umeli da proslave veliki trijumf, a prava fešta je usledila na ulicama Rige.

Navijači Gruzije su satima čekali da Džikić i ekipa izađu iz hale, a onda je nastala fešta.

Navijači Gruzije čekali Džikića Izvor: Kurir

Nema dileme da će se dugo slaviti ova pobeda, ali isto tako da nas očekuje zanimljivo četvrtfinale Gruzija - Finska.

Navijači Gruzije, Eurobasket 2025
Navijači Gruzije, Eurobasket 2025 Foto: Kurir Sport

Svetislav Pešić na utakmici protiv Portugala
Svetislav Pešić
Screenshot 2025-09-07 162759.jpg
Aleksandar Džikić, Eurobasket 2025
serbia-georgia--176710.JPG

Navijači Gruzije čekali Džikića Izvor: Kurir