DOKLE ĆE ON DA DIVLJA? Jabusele pravio haos posle poraza od Gruzije - "grobari" mu se smeju! (VIDEO)
Težak poraz doživela je Francuska u osmini finala Eurobasketa od Gruzije (80:70) i tako završili svoje učešče na šampionatu Evrope.
Reprezentativac Francuske Geršon Jabusele morao je da interveniše u miks zoni nakon eliminacije sa Eurobasketa zbog burne reakcije gruzijskog novinara.
Nakon meča Jabusele se zaustavio u miks zoni gde je razgovarao za francuske medije, međutim kada je jedan gruzijski novinar burno uskliknuo, očito pod utiskom velike pobede, kapiten Francuza je morao da interveniše.
Prekinuo je intervju i obratio se euforičnom Gruzinu:
- Hej, hej, razgovaramo ovde... Smiri se, ti si novinar, nisi igrač - ponovo je podivljao Jabusele, koji je slično bio bahat i u plej-ofu Evrolige protiv Partizana 2023. godine, kada je nasrnuo na Dante Egzuma i oborio ga rvačkim zahvatom na zemlju.
