Slušaj vest

Težak poraz doživela je Francuska u osmini finala Eurobasketa od Gruzije (80:70) i tako završili svoje učešče na šampionatu Evrope.

Reprezentativac Francuske Geršon Jabusele morao je da interveniše u miks zoni nakon eliminacije sa Eurobasketa zbog burne reakcije gruzijskog novinara.

Aleksandar Džikić Foto: FIBA

Nakon meča Jabusele se zaustavio u miks zoni gde je razgovarao za francuske medije, međutim kada je jedan gruzijski novinar burno uskliknuo, očito pod utiskom velike pobede, kapiten Francuza je morao da interveniše.

Prekinuo je intervju i obratio se euforičnom Gruzinu:

- Hej, hej, razgovaramo ovde... Smiri se, ti si novinar, nisi igrač - ponovo je podivljao Jabusele, koji je slično bio bahat i u plej-ofu Evrolige protiv Partizana 2023. godine, kada je nasrnuo na Dante Egzuma i oborio ga rvačkim zahvatom na zemlju.

Ne propustiteEuroBasket 2025ŠOK PO SLETANJU U BEOGRAD: Ovaj opaki virus je pokosio reprezentaciju Srbije na Eurobasketu - sve otkriveno!
Svetislav Pešić na utakmici protiv Portugala
EuroBasket 2025DŽIKIĆ IZNENADIO SRBIJU: Evo šta je rekao nakon poraza "orlova" od Finske na Eurobasketu!
serbia-georgia--176710.JPG
EuroBasket 2025ORLOVI SE VRATILI U BEOGRAD, PEŠIĆ ODMAH OTKRIO DA LI OSTAJE SELEKTOR SRBIJE! Kari otvorio dušu, ovo zanima celu naciju nakon bruke na Eurobasketu!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025PLJUSNUO TROJKU PREKO JOKIĆA, PONAŠANJEM RAZBESNEO SRBE, IZBACIO ORLOVE SA EUROBASKETA PA SE OGLASIO! Mladi košarkaš Finske poslao poruku nakon velike senzacije
Screenshot 2025-09-07 162759.jpg

BONUS VIDEO:

Jabusele i Musa skandiranje Izvor: Kurir