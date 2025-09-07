Slušaj vest

Težak poraz doživela je Francuska u osmini finala Eurobasketa od Gruzije (80:70) i tako završili svoje učešče na šampionatu Evrope.

Reprezentativac Francuske Geršon Jabusele morao je da interveniše u miks zoni nakon eliminacije sa Eurobasketa zbog burne reakcije gruzijskog novinara.

Nakon meča Jabusele se zaustavio u miks zoni gde je razgovarao za francuske medije, međutim kada je jedan gruzijski novinar burno uskliknuo, očito pod utiskom velike pobede, kapiten Francuza je morao da interveniše.

Prekinuo je intervju i obratio se euforičnom Gruzinu:

- Hej, hej, razgovaramo ovde... Smiri se, ti si novinar, nisi igrač - ponovo je podivljao Jabusele, koji je slično bio bahat i u plej-ofu Evrolige protiv Partizana 2023. godine, kada je nasrnuo na Dante Egzuma i oborio ga rvačkim zahvatom na zemlju.

