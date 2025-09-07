Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa savladavši Italiju rezultatom 84:77.

Luka Dončić je predvodio Sloveniju do pobede sa 42 poena, što je ujedno njegov rekord na šampionatima Evrope:

Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Bilo je teško, veoma fizički meč, znamo da Italija ima mnogo aduta, na kraju smo izdržali. Mislim da momci igraju sjajno. Ovde ili svi gubimo ili svi pobeđujemo, nema pojedinca, tako da svaka čast svima, svako igra za tim - rekao je Dončić novinarima u Rigi.

Slovenci su od početka imali prednost.

- Počeli su sa odbranom, promenili taktiku, dao sam par poena, pa su krenuli da udvajaju, tako da smo nastavili da igramo, ali od početka kako sam... rekao pre prvenstva, mi verujemo i idemo dalje.

Naredni rival je svetski šampion Nemačka.

- Znam da nas čeka težak meč protiv Nemačke, ali moramo verovati. nadam se da. Potrudićemo se. Svi igramo jedni za druge, kao što sam rekao, slažemo se dobro, hemija je odlična.

Komunikacija se razlikuje tokom meča.

- Nekad se svađamo, ali to je deo sporta na terenu. Želimo samo da pomognemo jedni drugima, tako da još jednom, svaka čast svim momcima, hvala - istakao je Dončić.

