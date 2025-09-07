- Čujem za taj virus. Nisu mi ti izgovori ono što treba. Ne tražim od Pešića da podnese ostavku, daleko od toga. Ali, tražim, ne tražim, bilo bi poželjno da kaže da je moja greška, ni na konferenciji, ni na aerodromu nema govora o ostavci, nego virus, Bogdanović, povrede... Ja sam tu učestvovao, da prihvatim malo, ja sam rekao 50-50, danas čitam da je ovo 80-20, pa i 100-0 da je krivac. Mora da uzme deo svoje krivice, niko njega ne tera, niko ne treba da tera, lako je biti general, ko zna kako bi bilo da je neko drugi na njegovom mestu.