ŽESTOKO NAKON ISPADANJA SRBIJE: Vlade Đurović opleo po Svetislavu Pešiću!
Srpski košarkaški trener Vlade Đurović osvrnuo se na neuspeh "orlova" na ovogodišnjem Eurobasketu.
Srbija je u osmini finala poražena od Finske sa 92:86, a Đurović je nakon debakla naše reprezentacije progovorio o selektoru Svetislavu Pešiću:
- Čujem za taj virus. Nisu mi ti izgovori ono što treba. Ne tražim od Pešića da podnese ostavku, daleko od toga. Ali, tražim, ne tražim, bilo bi poželjno da kaže da je moja greška, ni na konferenciji, ni na aerodromu nema govora o ostavci, nego virus, Bogdanović, povrede... Ja sam tu učestvovao, da prihvatim malo, ja sam rekao 50-50, danas čitam da je ovo 80-20, pa i 100-0 da je krivac. Mora da uzme deo svoje krivice, niko njega ne tera, niko ne treba da tera, lako je biti general, ko zna kako bi bilo da je neko drugi na njegovom mestu.
- Mora trener da uzme deo krivice kad se ovako prođe, je l vidiš kako je Gruzija prošla? Je l to sreća? Slovenija? Kako je Finska prošla, hajde da vidimo, da stavimo kantar njihovih 12 i naših 12, naša ekipa je jača, trebalo je da prođe, nije prošla. majstore moraš da kažeš da sam verovatno negde i ja grešio ili pogrešio. Ne može ništa on - istakao je Đurović za "TV Arena sport".
