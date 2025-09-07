Srpski plejmejker Vasa Micić okončao je kao i naša reprezentacija nastup na ovogodišnjem Eurobasketu porazom u osmini finala od Finske.

Tokom ovog leta trajala je saga oko transfera Micića, a Vasa je na kraju završio u Hapoelu iz Tel Aviva za rekordnih 14 miliona evra na tri potpisane sezone.

Micić je istakao da je prvo razgovorao sa Crvenom zvezdom, jer je imao želju da se vrati, međutim, ugovor života u Hapoelu je uticao na odluku srpskog asa:

- Ja sam u glavi već otpisao NBA, ali taj trejd je ispao odlično jer mi je doneo 15-tak dana rasterećenosti. Dosta klubova iz Evrope su krenulo da mi stavljaju neke rokove. Što se tiče ponude iz Evrope, zaista nisam imao ponudu od Panatinaikosa jer oni imaju neku drugu viziju. U super sam odnosu sa trenerom Atamanom - rekao je Micić i nastavio:

- Za druge klubove je manj-više bilo istina. Neki finansijski nisu mogli da prate tu trku. Četiri ekipe su bile intezivne, to su Real, Hapoel, Olimpijakos i Fenerbahče. I bila je Zvezda do jednog trenutka. Moram da napomenem da sam sa njima prvo razgovarao zato što sam osetio odgovornost da oni prvi čuju sve. Lično sam osetio želju da se vratim, ali s obzirom da pravim ugovor života, morao sam da razmišljam drugačije. Zvezda je maksimalno ispoštovana, posle toga i Efes kao druga kuća - rekao je Vasilije Micić u podkastu "X&O".

