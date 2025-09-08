Slušaj vest

Vreme je za finalne bitke na Eurobasketu 2025.

Evropsko prvenstvo stiglo je do četvrtfinala, a javnost u Srbiji neće moći da navija za svoju reprezentaciju koja je doživela krah i ispala je od Finske.

Ipak, Srbija će imati predstavnika i to će biti selektor košarkaške reprezentacije Gruzije, Aleksandar Džikić.

Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Džikić će sa svojim pulenima igrati upravo protiv dželata reprezentacije Srbije, selekcije Finske, a taj meč na programu je u sredu, 10. septembra, od 16 časova.

Evo i svih četvrtfinalnih parova, kao i satnica:

Utorak, 9. septembar:

16.00 Turska - Poljska

20.00 Litvanija - Grčka

Sreda, 10. septembar:

16.00 Gruzija - Finska

20.00 Nemačka - Slovenija

Šta vi mislite, ko će osvojiti Eurobasket 2025?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će osvojiti Eurobasket 2025

