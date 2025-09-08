MOŽE LI DŽIKIĆEVA GRUZIJA DO SENZACIJE I MEDALJE?! Poznati svi termini četvrtfinalnih mečeva na Eurobasketu: Evo ko će kada na teren!
Vreme je za finalne bitke na Eurobasketu 2025.
Evropsko prvenstvo stiglo je do četvrtfinala, a javnost u Srbiji neće moći da navija za svoju reprezentaciju koja je doživela krah i ispala je od Finske.
Ipak, Srbija će imati predstavnika i to će biti selektor košarkaške reprezentacije Gruzije, Aleksandar Džikić.
Džikić će sa svojim pulenima igrati upravo protiv dželata reprezentacije Srbije, selekcije Finske, a taj meč na programu je u sredu, 10. septembra, od 16 časova.
Evo i svih četvrtfinalnih parova, kao i satnica:
Utorak, 9. septembar:
16.00 Turska - Poljska
20.00 Litvanija - Grčka
Sreda, 10. septembar:
16.00 Gruzija - Finska
20.00 Nemačka - Slovenija
Šta vi mislite, ko će osvojiti Eurobasket 2025?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će osvojiti Eurobasket 2025
BONUS VIDEO: