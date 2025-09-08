Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije završila je učešće na Eurobasketu, pošto je samom na startu nokaut faze doživela šokantan poraz od selekcije Finske 92:86, zbog čega je cela nacija ostala razočarana.

Ovo niko nije očekivao, a nakon neuspeha Orlova mnogi se javljaju kako bi uputili po neku kritiku na račun košarkaša, a sada je ovaj debakl prokomentarisao iskusni košarkaški trener Željko Lukajić.

„Ovo ne može da prođe bez posledica. Pitanje je šta je smelo da se desi. To bi trebalo da odgovori glavnokomandujući, selektor Svetsilav Pešić, kao i ovi u Savezu. Povređeni Bogdan Bogdanović je mnogo veliki igrač, a tek koliko znači kao kapiten, ali ostali su igrači koji su odabrani, ispraćeni kao čuda,kao da je sve zagarantovano. Način kako smo igrali još od druge utakmice, protiv Portugalije, počelo je „štucanje“. Nismo imali ideju, tečnost i brzinu napada, bez agresije i skoka u defanzivi, skoro bez plejmejkera, osim da se prevede lopta. Sa previše oslanjanja na usamljenog Nikolu Jokića. Da ne prozivam imena, ali kako je većina odigrala, ili nemaju odgovornosti, ili nisu spremni. Sa takvim odnosom, ne možeš da odeš na Evrobasket i „tražiš“ medalju. Mi smo među onima koji su demonstrirali najružniju košarku, bez enregije, tranzicije, jeftinih poena,“ rekao je Željko Lukajić za Sport klub.

Nastavio je Željko sa svojom analizom...

„Sinoć nisam video ni neku pripremu meča, šta smo mi to zapravo igrali. A još od duela sa Portugalijom u grupi, opominjao sam da nemamo energije, agersivnosti u skoku. Pa, celo prvenstvo igramo da „zavrtimo“, damo pas Nikoli (Jokiću), a on će nešto da „izmisli“. Povreda i odlazak Bogdana Bogdanovića je poremetio dosta, ali ovo su igrači koji igraju u kvalitetnim timovima. Međutim, moramo biti svesni da svi ti naši spoljni igrači nisu kvalitet kao Bogdan da bi odigrali u pik en rol varijanti i preuzimanjem na sebe, daju neki ekstra pas da se iskoristi pojedinačni kvalitet ostalih. Mučili smo se svaki put, rekao bih da smo pik en rol igrali samo zato što je moderno da se igra. Na šort rol ne damo pas, ne koristimo taj pas na stranu…Stalno smo bili u set ofensu, pa i kada smo imali malu priliku da istrčimo, dođemo do neke pozicije iz tranzicije, nije bilo dobre realizacije.“

Jokić jedina svetla tačka u taboru Orlova...

„Da nije bilo njega, ne znam na šta bi to ličilo. Svako ima svoj način razmišljanja, filozofiju, ali mislim da smo jedini na EŠ, da ako Jokić ne izađe, niko više nije mogao da šutne sa strane. I to je alarmantno. Milutinov ili Petrušev, to su igrači koji igraju ispod koša. Probali smo da „izmislimo“ da nam u nekom momemntu Nikola Jović igra „četvorku“, što nije loša ideja, da bi dobili na brzini, ali…Gubili smo na skoku, a član Majamija je više razmišljao o napadu nego o odbrani, pa je preko njega bilo skokova i prodora. Što je najvažnije, pod pritiskom, nismo pravili faulove, ulazili smo u bonuse posle šest, sedam minuta u četvrtini, primali jeftine poene, a rival knjižio ofanzivne skokove,“ razočarano će Lukajić.