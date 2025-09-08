DONČIĆ PSOVAO I URLAO NA SVOJE SAIGRAČE KOJI SE SVAĐAJU MEĐUSOBNO! Isplivao najluđi snimak sa Eurobasketa! O ovom tajm-autu svi bruje, pogledajte kako Luka grmi
Košarkaši Slovenije plasirali su u četvrtfinale Eurobasketa u Rigi pošto su juče u osmini finala pobedili Italiju rezultatom 84:77.
Najzasužniji za veliku pobedu Slovenije bio je fenomenalni Luka Dončić koji je meč završio sa 42 poena, a samo je u prvoj deonici postigao 22 poena duplo više od celog tima Italije.
Dončić je glavni lider u reprezentaciji Italije, ima autoritet i na najbolji način predvodi svoju ekipu, a dan nakon meča svi bruje o njegovoj reakciji na jednom tajm-autu.
- Vodimo sedam razlike, smirite se je**no svi! Nervozni ste bez potrebe. Koncentrišite se, ne treba da se je**no svađamo međusobno, igramo protiv njih, a ne jedni protiv drugih. Hajde - grmeo je Dončić.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Slovenija će se u četvrtfinalu sastati sa Nemačkom, a taj meč je na programu u sredu.