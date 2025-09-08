Slušaj vest

Foto: Kurir

Bolan poraz Srbije od, na papiru, mnogo mnogo slabije selekcije Finske i dalje je rana koja peče celu košarkašku javnost kod nas. Možda bi nam lakše palo da smo ispali od neke jake selekcije, a ne od potpunog autsajdera.

Mnogo je zamerki otišli na adresu Svetislava Pešića, pre svega zbog slabog vođenja meča. Avramović je bio na klupi do 20 sekundi pre kraja, Marinković nije ulazio u prvih 35 minuta, Micić je dobio mnogo više minuta nego što je „njegov učinak zahtevao“ itd... Podugačak je spisak.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je nastao tri minuta pre kraja utakmice pri vođstvu Finske četiri razlike. Na njemu se nalazi Svetislav Pešić koji 30 sekudi nervozno prati dešavanja na terenu - bez ijedne jedine reči I to, u trenucima kada se meč lomio...

Pogledajte snimak koji je izazvao dosta reakcija:

ŠTA DALJE?

Što se tiče budućnosti srpske reprezentacije, jasno je da ćemo imati novog selektora, ali i ozbiljnu smenu generacije. Preko potrebna je nova energija, neki novi klinci koje kucaju na vrata državnog tima, ali i da se izvuku poene iz Rige.

Temeljna analiza koja će da ponudi odgovor na pitanje kako je uopšte moguće da Finska izbaci Srbiju sa Evropskog prvenstva. Ne alibi, već odgovor. Za sada to nismo dobili, a verovatno ćemo kao i posle Evropskog prvenstva u Češkoj, ostati bez nekih odgovora.

Razloga za brigu ima, ali i za optimizam. Imamo mladih igrača koji dolaze, imamo jednu zlatnu generaciju, imamo talas mladih i već uspešnih trenera.

BONUS VIDEO: